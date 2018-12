Großeinsatz in Trier: Anwohner haben die Feuerwehr alarmiert, weil aus den Kellerräumen einer Apotheke und einer Arztpraxis Wasser strömte. Drei Meter bis unter die Decke reichte die Überschwemmung. Von Florian Blaes

Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.38 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Gebäude in der Weidenstraße alarmiert. Besorgte Anwohner meldeten der Leitstelle, aus den Kellerräumen einer Apotheke und einer Arztpraxis würden große Mengen Wasser nach außen strömen. Fensterscheiben seien bereits gebrochen.

Das Fahrzeug der Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle einen enormen Wasseraustritt fest und forderte umgehend weitere Hilfe an. In einem Großeinsatz packten drei Rüstzüge an.

Eine erste Begutachtung durch den Einsatzleiter ergab, dass die kompletten Kellerräume des gesamten Gebäudes bis unter die Decke, mehr als drei Meter hoch, unter Wasser standen.

Umgehend begannen die Pumparbeiten mit zahlreichen Pumpen. Zwischenzeitlich wurden die Stadtwerke Trier über den Zwischenfall informiert und ihre Unterstützung angefordert.

In dem betroffenem Gebäude und in den umliegenden Mehrfamilienhäusern musste vorsorglich der komplette Strom abgeschaltet werden.

Am Weidengraben gab es starke Verkehrsbehinderungen.