Großeinsatz : Kohlenmonoxid-Alarm im Seniorenheim in Leiwen – Update: Fachfirma beseitigt Gas

Rund 70 Rettungskräfte sind in Leiwen im Einsatz. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Leiwen Ein Kohlenmonoxidalarm ist am Dienstag im Seniorenheim in Leiwen ausgelöst worden. Wie die Polizei bestätigte, wurde dabei eine Person verletzt, diese schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr.

Von Wilfried Hoffmann und Florian Blaes

Im Cafétreff des Club Aktivs in Leiwen gab es am Dienstag einen Großeinsatz. Dort wurde ein Kohlenmonoxidalarm ausgelöst. Entsprechende Informationen von volksfreund.de wurden mittlerweile von der Polizei bestätigt.

Demnach wurde Die Rettungsleistelle über einen CO-Alarm im Bereich eines Seniorenwohnheimes informiert, eine Person sollte verletzt sein. Da das Ausmaß des Ereignisses noch unklar war, wurde eine größere Anzahl von Rettungs- und Feuerwehrkräften zum Einsatzort beordert. Die Feuerwehrkräfte sicherten zunächst die Örtlichkeit und nahmen Gefahrstoffmessungen vor.

Es ergaben sich Hinweise auf CO-Gas, was nach erster Überprüfung nur der Heizungsanlage zugeordnet werden konnte. Die Feuerwehr belüftete die Örtlichkeit, so dass diese wieder betreten werden kann.

Derzeit wird die Einsatzstelle von Kräften der Polizei Schweich zusammen mit einer Fachfirma und dem Bezirksschornsteinfegermeister überprüft. Bei dem Ereignis wurde eine Person vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Sieben Personen waren zuvor insgesamt in dem Gebäude, die bis zur Klärung der Ursache derzeit im Zummethof untergebracht werden. Die Rettungsdienste waren mit 25 Kräften im Einsatz, unter anderem ein Leitender Notarzt, ein Organisatorischer Leiter sowie zwei Rettungshubschrauber. Feuerwehren der VG Schweich sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises waren in einer Stärke von 40 Kräften unter Leitung des Wehrleiters Loskyll eingesetzt.