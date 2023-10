Löscharbeiten bei Bobinethöfen Großeinsatz: In Trier-West hat es an mehreren Stellen gebrannt - Kripo ermittelt (Fotos)

Feueralarm am Donnerstagmorgen, 4 Uhr: Die Feuerwehr rückt nach Trier-West zum Ausbesserungswerk aus. „Als wir an der Einsatzstelle angekommen waren, konnten wir feststellen, dass es zeitgleich an drei Stellen brannte“, erklärt Sven Ney, Einsatzleiter vor Ort. Denn auf dem Gelände des Werkes brannte ein großer Baucontainer nahe des Eingangs. Auf dem Gelände stand in der großen Halle ein Kühlanhänger mit Getränken ebenfalls in Vollbrand. Doch damit war es noch nicht genug, in der Lokrichthalle im Ausbesserungswerk standen mehr als 80 Rundballen Heu in Flammen. „Also wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, sodass wir in drei Einsatzabschnitten mit den Löscharbeiten beginnen konnten“, so der Einsatzleiter.