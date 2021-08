Großeinsatz der Feuerwehr : Scheune brennt in einem Waldstück bei Konz-Krettnach - Vollsperrung der B268

Foto: TV/Frank Göbel

Krettnach Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in einem Waldstück nahe der B268 ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

Das Waldgebiet liegt auf Höhe der Gemarkung Krettnach. Derzeit sind die Berufsfeuerwehr Trier sowie die Feuerwehren des Umlandes unter der Leitung der Einsatzzentrale Konz mit 120 Kräften vor Ort und mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die B 268 ist zwischen Pellingen und der Abfahrt Niedermennig voll gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei Saarburg bis etwa 8 Uhr andauern. Eine Umleitung wurde durch den Fuhrpark der Stadt Trier und der Straßenmeisterei Hermeskeil eingerichtet.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 15 000 EUR. Die Brandursache ist noch unbekannt.