Löscharbeiten bei Bobinethöfen Großeinsatz der Feuerwehr: Brände an mehreren Stellen in Trier-West

Gegen vier Uhr ist die Feuerwehr mit mehreren Autos nach Trier- West zu einem Großeinsatz alarmiert worden. Auch das THW rückte an. Im Ausbesserungswerk brannte es - und zwar gleich an drei Stellen. Feuer wurde an einem Baucontainer und an einem Anhänger in voller Ausdehnung gemeldet. Gleichzeitig brannte laut Feuerwehr eine Lagerhalle mit mehr als 80 Rundballen Heu. In mehreren Abschnitten konnten die Flammen gelöscht werden. Der Hallenbrand beschäftigt die Einsatzkräfte noch länger nach jetzigen Informationen noch länger.