Am Montagnachmittag Großeinsatz: Strohlager brennt auf Bauernhof in Newel (Fotos)

Eine starke Rauchsäule über einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Bundesstraße zwischen Hohensonne und Newel: Das meldeten zahlreiche Autofahrer, die am Montagnachmittag, 23. September, gegen 16 Uhr auf der B51 unterwegs waren. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass ein größeres Strohlager in Vollbrand geraten war. Auch ein Wohnwagen und mehrere landwirtschaftliche Geräte standen in Flammen. Umgehend wurden weitere Feuerwehreinheiten nachalarmiert.