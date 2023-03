Tochter verletzt Großeinsatz im Hochwald: Feuerwehr rettet 102- jährige Frau aus brennendem Haus

Kell am See · Am Dienstagabend kam es um kurz nach 18 Uhr in Kell am See zu einem Brandeinsatz, bei dem eine Seniorin aus dem Feuer gerettet wurde.

15.03.2023, 18:18 Uhr

Von Bianca Blaes