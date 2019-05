Großeinsatz in Hermeskeil: Transporter in Brand, Lagerhalle in Brand

Erneut hat ein Feuer die Wehren in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) in Atem gehalten: Am Samstagabend mussten 60 Einsatzkräfte eine brennende Lagerhalle löschen. Von Florian Blaes

Nachdem in der Nacht zu Samstag in der Züscher Straße bei einem Hausbrand ein 84-jährier Mann ums Leben gekommen war, brannte am Abend eine Lagerhalle in einem Argarunternehmen in der Koblenzerstraße. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein, umgehend wurde Großalarm ausgelöst. „Als die ersten Kräfte innerhalb von wenigen Minuten ankamen, schlugen meterhohe Flammen auf“, erzählt Wehrleiter Daniel Bredel.

Sofort begannen die Löscharbeiten an einer Lagerhalle, die im rückwärtigen Bereich des Unternehmens steht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl an einem in der Halle abgestellten Transporter aus. „Die Flammen griffen sehr schnell auf die Lagerhalle über. Ebenfalls brannten geringe Mengen Düngermittel“ so Bredel. Das Feuer konnte wegen der enormen Rauchentwicklung und der Gefahr nur unter schwerem Atemschutz erfolgen. Doch durch das zügige Eingreifen konnte das Feuer schnell eingedämmt und gelöscht werden.

Mit einem Messfahrzeug wurden in den umliegenden Straßen Messungen durchgeführt, es wurde aber nur eine sehr geringe Luftkonzentration gemessen, die für Mensch und Tier unschädlich sind. Die Fächkräfte der Wasserbehörden konnten auch Entwarnung geben, das kontaminierte Löschwasser wurde unterhalb des Unternehmens abgefangen und abgeschoben.Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises kamen zum Einsatz wegen der gelagerten Düngemittel.

Während der Löscharbeiten war die Koblenzerstraße für mehrere Stundenvoll gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte stand am Abend noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 bis 200.000 Euro.

Im Einsatz waren mehr als 60 Kräfte der FEZ, Wehrleitung und Führungsstaffel VG Hermeskeil, der Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und sein Vertreter. Die Feuerwehren aus Hermeskeil, Reinsfeld und Gusenburg. Teileinheiten des Gefahrstoffzuges Trier- Saarburg mit ihrem Zugführer. Das DRK und die Polizei Hermeskeil.