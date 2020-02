Notfall : Großeinsatz in Konz: Feuerwehr rettet 19 Bewohner bei Kellerbrand aus Mehrfamilienhaus

Konz In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Konz- Karthaus zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Nach Polizeiangaben gab es gegen 2.20 Uhr den Alarm, dass in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in der Merzlicherstraße aus dem Kellerbereich starker Rauch aufsteige. „Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle angekommen waren, drang dichter Rauch aus dem Keller. Die Menschenrettung stand an erster Stelle“ erklärt die Pressesprecherin der Feuerwehr, Nicole Schumacher. In dem Wohnhaus gibt es neun Wohnparteien. „Insgesamt hat die Feuerwehr 19 Bewohner aus dem Haus gerettet“, sagt Schumacher.