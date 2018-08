Großeinsatz in Oberbillig – Ferienhaus brennt komplett nieder

Gasflaschen explodieren bei einem Brand in einer Wochenendhaussiedlung in Oberbillig. Das Gebäude wird zerstört. 80 Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Von Florian Blaes

Großalarm am späten Sonntagabend in Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg). Gegen 22.45 Uhr melden zahlreiche Anrufer der Feuerwehrleitstelle in Trier, dass sie eine Explosion wahrgenommen haben und Feuerschein sehen. Wo es genau brennt, können sie zunächst nicht sagen. Vermutet wird ein Feuer im Bereich des Waldes in Wasserliesch. Jedoch können die alarmierten Kräfte schnell aus weiter Entfernung das Feuer sichten. Es brennt im Wochenendhausgebiet oberhalb von Oberbillig. Dort steht ein etwas 25 Quadratmeter großes eingestürztes Wochenendhaus komplett in Flammen. Umgehend beginnen die ersten Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz. Dabei hat die Eigensicherheit der Einsatzkräfte zunächst Vorrang. Denn wie die Polizei später bestätigt, lagerten im Haus mehrere Gasflaschen. Diese seien wohl auch explodiert und hätten das Haus sofort zum Einsturz gebracht. Die Bewohner benachbarter Ferienhäuser werden vorsorglich alarmiert und gebeten, ihre Häuser bis zur Kontrolle des Brandes zu verlassen. Auch ein luxemburgisches Ehepaar wird vorsorglich aus einem Nachbarhaus gebracht und vom Rettungsdienst betreut.

Eine Gasflasche finden die Einsatzkräfte noch in den brennenden Trümmern. Sie wird in Sicherheit gebracht und gekühlt. Nach und nach treffen immer mehr Einheiten der Feuerwehr ein, um den Brand zu löschen. Das fehlende Wasser ist ein Problem. So wird ein Wasserauffangbecken aufgestellt. Im Pendelverkehr fahren mehrere Tanklöschfahrzeuge in das drei Kilometer entfernte Dorf und bringen von dort Löschwasser zur Einsatzstelle. So kann eine konstante Wasserleitung aufrechterhalten werden.

Die Löscharbeiten auf der großräumig ausgeleuchteten Einsatzstelle ziehen sich über mehrere Stunden hin. Am frühen Montagmorgen ist der Einsatz für die 80 Hilfskräfte von Feuerwehr. Rettungsdienst und Polizei beendet. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist zur Zeit noch ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Im Einsatz befanden sich neben den freiwilligen Feuerwehren aus Konz, Oberbillig, Wasserliesch, Nittel, Kräfte der Feuerwehrleitzentrale Konz, zwei Rettungswagen des DRK, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier, ein Notarztwagen sowie Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saarburg.

