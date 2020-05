Blaulicht : Großeinsatz in Pellingen: Heu brennt in großer Scheune, Tiere gerettet

Großeinsatz in Pellingen: Heu brennt in großer Scheune, Tiere gerettet

Pellingen Eine Scheune hat am Dienstag in Pellingen gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Unter anderem rettete die Feuerwehr zwei Ponys.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr in der Brückenstraße in Pellingen (VG Konz). Dort brannte eine Scheune.

In einer großen Scheue, welche auch als Stallung für Ponys dient, hatte sich Heu entzündet. Die Flammen breiteten sich schnell über das Heu in der Scheune aus. Zwei Ponys, welche neben der Ausgangsfläche an der Stallung stehen, aber auch in die Scheune können, konnten gerettet und in Sicherheit gebracht werden.