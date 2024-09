Auch Polizeihubschrauber im Einsatz Feuerwehr sucht mit Drohnen nach gestürzter Frau im Weisshauswald

Trier · Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Trier unter anderem mit Drohnen und unterstützt von einem Polizeihubschrauber am Sonntag im Trierer Weisshauswald nach einer verletzten Frau gesucht. Was darüber bisher bekannt ist.

08.09.2024 , 17:18 Uhr

Auch mit Drohnen wurde am Sonntag nach der verletzten Frau im Trierer Weisshauswald gesucht. Foto: Feuerwehr/Technische Einsatzleitung Trier-Saarburg