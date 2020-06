Polizei : Evakuierung nach Gasaustritt in Orenhofen

Evakuierung nach Gasaustritt in Orenhofen

Großeinsatz der Feuerwehr in Orenhofen. Foto: TV/Frank Göbel

Orenhofen Ein aufmerksamer Anwohner aus Orenhofen hat am Donnerstag gegen 20 Uhr die Polizei verständigt, dass aus einem Tank Gas austrete. Daraufhin kam es zu einem Großeinsatz von Polizei- und Feuerwehr. Vor Ort bestätigte sich das Bild für die Einsatzkräfte: Durch ein kleines Loch im Tank entwich Gas.

Das Gebiet um die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt, die umliegenden Häuser wurden geräumt. Um eine Explosion zu verhindern, pumpte die Feuerwehr das Gas aus dem beschädigten in einen funktionstüchtigen Tank um. Anschließend überprüfte der Messzug der Feuerwehr die Gaskonzentration in der näheren Umgebung. Die Feuerwehr gab Entwarnung, die Absperrung wurde aufgehoben, die Menschen konnten wieder in ihre Häuser. Verletzt wurde niemand.