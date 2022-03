Blaulicht : Großeinsatz von Feuerwehren: Dachstuhlbrand in Roth an der Our

Foto: Agentur Siko 10 Bilder Fotos: Dachtstuhlbrand in Roth an der Our

100 Rettungskräfte im Einsatz: Ein Feuer in Roth an der Our (Eifelkreis) hat am Montag mehrere Feuerwehren alarmiert. Was bislang bekannt ist.

Weiterleiten Drucken Von Miguel Castro und Agentur Siko

Ein Einfamilienhaus in Roth an der Our (Verbandsgemeinde Südeifel) ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Menschen kamen aber nicht zu Schaden.

Einsatzkräfte gleich mehrerer freiwilliger Wehren der Verbandsgemeinde eilten an den Brandort, an dem schließlich laut Polizei 100 Rettungskräfte im Einsatz waren. Dabei musste auch die B50 als Ortsdurchfahrt wegen der Löscharbeiten kurzzeitig einspurig abgesichert werden, wie ein Sprecher der Polizei Bitburg mitteilte. Eine Sperrung habe es aber nicht gegeben. Unter schwerem Atemschutz versuchten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen. Aufgrund der schnellen und massiven Brandausbreitung wurde eine Drehleiter eingesetzt.

Update 19:25 Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die ersten Einheiten fangen an,...

Nach Angaben von Joachim Hönel, Pressesprecher der VG-Feuerwehr, waren zehn Wehren aus Deutschland und drei aus Luxemburg im Einsatz. Die Löscharbeiten sollten sich noch bis in die Mitternacht hineinziehen, um die letzten Glutnester abzulöschen.