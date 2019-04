Ein Brand, der in einem Schuppen ausgebrochen ist, hat ein Haus im Mosel-Ort Maring-Noviand unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr war mit 70 Wehrleuten vor Ort, Verletzte gab es keine. Von Florian Blaes

In der Weingartenstraße in Maring-Noviand ist am Montag gegen 12 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt hat. In einem an ein Wohnhaus angebauten Schuppen, in dem Holz lagerte und der als Werkstatt genutzt wurde, brach nach Angaben der Feuerwehr der Brand aus. Die Flammen breiteten sich innerhalb kürzester Zeit aus. Im Dachgeschoss griff das Feuer schnell auf die Wohnräume über. Zahlreiche Löschtrupps kamen rund um das Gebäude zum Einsatz.

Um eine konstante Wasserversorgung aufrecht erhalten zu können, wurde über 500 Meter eine Schlauchleitung zu einem unterirdischen Löschteich in der Ortsmitte gelegt. Dieser Brandweiher fast an die 110 000 Liter Wasser. Um den schwarzen, dichten Rauch abziehen zu lassen und Glutnester im Dachstuhl löschen zu können, wurde das Dach von den Wehrleuten aufgeschnitten. In der Moselstraße wurde die Einsatzleitung aufgebaut, von dort aus wurde der Brandeinsatz koordiniert.

Um das Feuer komplett löschen zu können, kamen zahlreiche Atemschutzträger zum Einsatz. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte das Feuer durch einen technischen Defekt an einer Maschine ausgelöst wurden sein. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Das Ehepaar, das in dem Wohnhaus lebt, blieb unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren mehr als 70 Kräfte der Feuerwehreinsatzzentrale, der Führungsstaffel und der Wehrleitung VG Bernkastel-Kues, ebenso der Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI), die Feuerwehren aus Maring, Noviand, Mülheim und Kues, weiterhin das DRK Wittlich, der Organisatorische Leiter und die Polizei.

Der Einsatz sollte sich bis in die Abendstunden hineinziehen.