Führerschein und Auto weg : Großkontrolle auf Drogen und illegales Tuning in Trier

Unter anderem auf der Zurmaiener Straße (B 49) in Trier kontrollierte die Polizei den Verkehr. Foto: Polizei

Trier DIe Polizeiinspektion Trier hat in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt in der Nacht zum Freitag an mehreren Stellen im Stadtgebiet den Verkehr kontrolliert. Dabei zogen die Beamten mehrere Fahrer und Fahrzeuge aus dem Verkehr.

Die Polizei setzt ihr Konzept zur Bekämpfung der Tuning- und Autoposerszene weiter um. Bei Kontrollen im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke stellten die Beamten an sieben Fahrzeugen Mängel fest. Eine Betriebserlaubnis war sogar erloschen. Die Fahrer und teilweise Halter müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ein Autofahrer zeigte laut Polizei Anzeichen von Drogenkonsum, bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein Mofafahrer war mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das Mofa wurde sichergestellt, den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da dieser einen Alkoholwert zeigte, der zwar nicht strafbar war, jedoch in den Grenzbereich zu steigen drohte. Ein Autofahrer war nicht angegurtet. Insgesamt wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert.

Der Messtrupp der Stadt Trier verzeichnete 60 Geschwindigkeitsverstöße, der Höchstwert betrug 78 km/h.

Bei einer weiteren Kontrollphase in der Zurmaiener Straße fiel ebenfalls ein Fahrer wegen Drogenkonsums auf. Den Fahrer erwartet eine Anzeige, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort durch die Polizei sichergestellt. Auch bei diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. An insgesamt zwölf Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die Fahrer beziehungsweise Halter müssen diese in den nächsten Tagen beheben lassen.