Feuer : Wohnhaus brennt an Neujahr: Vier Verletzte und eingestürzter Dachstuhl (Fotos)

Großlittgen Das Jahr fing für die Bewohner einer Hauses in Großlittgen schlecht an. In den frühen Stunden des neuen Jahres brach ein Feuer aus und verursachte große Schäden.

Am 01. Januar 2022 wurde gegen 02.00 Uhr der Leitstelle der Feuerwehr ein Küchenbrand in Großlittgen, Himmeroder Straße gemeldet. Im Rahmen eines Silvesteressens haben die Bewohner vergessen, den Backofen auszuschalten. Zum Jahreswechsel verließen sie das Wohngebäude. Bei der Rückkehr stellten die Bewohner dann eine Rauchentwicklung in der Küche fest und konnten das dort entstandene Feuer nicht selbst löschen. Nach Verlassen des Hauses haben sie dann die Feuerwehr verständigt.

Dachstuhl eines Wohnhauses nach Brand in Großlittgen eingestürzt

Das Feuer dehnte sich im weiteren Verlauf auf das Gebäude aus, wobei der Dachstuhl später einstürzte.