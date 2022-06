Blaulicht : Grüngut brennt in zehn Meter tiefe - Bagger muss Feuerwehr Spangdahlem helfen

Grüngut brennt in zehn Meter tiefe - Bagger muss Feuerwehr Spangdahlem helfen

Spangdahlem Grüngut, das in einer Böschung bei Spangdahlem abgeladen worden war, fing am Mittwochabend Feuer. Die Feuerwehr hatte alle Mühe, das Feuer zu löschen. Wie sie es schaffte.

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.12 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Böschungsbrand in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes Spangdahlem gerufen. Vor Ort brannte eine etwa zehn Meter Tiefe Böschung, an der Grüngut abgekippt worden war.