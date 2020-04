Brand : Grüngutablage auf Mehrener Friedhof brennt

Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Fritz-Peter Linden

Mehren Auf dem Friedhof in Mehren ist am Sonntag gegen 18.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. In Brand geriet dabei die mit Brettern umzäunte acht Quadratmeter große Grüngut-Ablagestelle. Die Feuerwehr Mehren löschte in wenigen Minuten das Feuer.

Einzelne Bretter der Ablagestelle wurden beschädigt. Die Brandursache ist laut Mitteilung der Polizei noch nicht geklärt. Eine Selbstentzündung könne nicht ausgeschlossen werden.