Blaulicht : Grünschnitt brennt – Feuerwehr kann in Wellen Schlimmeres verhindern

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Wellen In Wellen kam es am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr. In der Moselstraße entzündete sich aus noch ungeklärter Ursache getrockneter Grünschnitt vor einer offenen Garage.

Von Wilfried Hoffmann

Die Flammen griffen auch auf gelagertes Holz in der Garage und die Fassade über. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand