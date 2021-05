Notärztliche Versorgung erforderlich : 15-Jährige stürzt vom Dach der Grundschule in Föhren

15-Jährige stürzt vom Dach der Grundschule in Föhren

Föhren Vom Grundschul-Dach, durch eine Plexiglaskuppel, ins Treppenhaus: Bei einem solchen Sturz hat sich eine 15-Jährige in Föhren verletzt und musste notärztlich versorgt werden.

Eine 15-Jährige ist am Freitag, 7. Mai vom Dach der Grundschule in Föhren gestüzt. Das teilt die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.