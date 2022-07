Blaulicht : Gruppe randaliert in Bitburg und beschädigt Auto - Schreckschusswaffe und Drogen sichergestellt

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg In Bitburg hat eine Gruppe von rund 20 Personen in der Nacht zum Samstag randaliert. Dabei sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen sein. Drogen wurden sichergestellt, ein Auto wurde beschädigt. Was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, gingen bei der Polizeiinspektion Bitburg ab 1.05 Uhr am Samstagmorgen mehrere Anrufe über eine randalierende Gruppe von Personen ein. Etwa 20 Personen feierten lautstark an der Grillhütte am Königswäldchen. Dabei sei auch mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden. Hinzu kamen Hinweise, dass es dort zu Ruhestörungen komme und es möglicherweise zu Auseinandersetzungen kommen könne.

Als sich ein größeres Aufgebot der Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm auf der Anfahrt zur Grillhütte befand, meldete ein weiterer Zeuge, dass mehrere Personen in der Rittersdorfer Straße ein Fahrzeug beschädigten. Der Zeuge konnte beobachten, wie eine Person auf dem Fahrzeug herumsprang.

Die Beamten konnten eine Gruppe von rund 20 Personen an der Ecke zur Kölner Straße festsetzen und kontrollieren. Dabei fanden die Polizisten die Schreckschusswaffe und stellten eine nicht unerhebliche Mengen an Cannabisprodukten sicher.

Die Beamten konnte auch den Mann eindeutig identifizieren, der auf dem Auto herumgesprungen war. An dem Fahrzeug entstand ein bisher nicht näher bezifferter Sachschaden.