Gefährliche Körperverletzung in der Eifel : Gruppe schlägt und tritt 21-Jährigen und Helfer - Polizei ermittelt Tatverdächtige und sucht Zeugen

Foto: dpa/Fabian Strauch

Speicher In Speicher hat eine Gruppe am Samstagabend einen 21-Jährigen geschlagen, getreten und bedroht. Ein Mann der helfen wollte, wurde ebenfalls angegriffen. Auch ein Messer war im Spiel. Was über die Attacke und die Ermittlungen bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Polizeiinspektion Bitburg am Samstagabend gegen 22 Uhr in mehreren Notrufen über eine größere Schlägerei in der Nähe von Lokalen in Speicher informiert, in denen nach dem Ende des Fastnachtsumzuges gefeiert wurde.

Lesen Sie auch Warnschüsse abgefeuert : Nach Angriff auf Polizisten in Trier: Details zur Identität der Festgenommenen

Die Polizeiinspektion schickte alle verfügbaren Streifenwagen nach Speicher. Dort war ein 21-Jähriger nach eigener Aussage und nach Aussagen von Zeugen ohne erkennbaren Grund von einem Mann provoziert worden. Dieser kehrte kurz darauf mit einer ca. 15-köpfigen Personengruppe zurück. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wurden mindestens fünf Personen handgreiflich und schlugen und traten den 21-Jährigen. Eine Person drohte dem Angegriffenen zudem mit einem gezogenen Messer. Der 21-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Angriff nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und am Körper. Ein 45-jähriger Mann versuchte, den Angriff auf den Geschädigten zu unterbinden. Auch er wurde daraufhin von mehreren Faustschlägen ins Gesicht getroffen und erlitt diverse Prellungen.

Die Gruppe von Schlägern flüchtete kurz vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizei konnte einen flüchtenden 17-Jährigen Tatverdächtigen stellen. Ihn nahmen die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Die Identität von drei weiteren männlichen Haupttatverdächtigen konnte im Zuge der Ermittlungen geklärt werden.