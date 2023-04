Asbest und Dämmstoff Reste eines Hausdachs am Waldrand entsorgt? Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, ist in der Nacht von Samstag, 15. April, auf Sonntag, 16. April, in Gusenburg illegal Müll entsorgt worden, und zwar an der Straße am Schießstand, die unmittelbar an die L 147 grenzt. Dort wurden mehrere blaue Säcke mit Asbest-Platten und Styrodur am Waldrand abgelegt. Styrodur ist ein Dämmstoff. Laut Polizei könnte es sich um das Material eines alten Hausdachs handeln.