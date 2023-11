Trotz TÜV Katastrophaler Zustand: Zwei Fahrzeuge in Gusterath aus dem Verkehr gezogen

Der Schwerlastkontrolltrupp hat am Dienstag, 2. November, zwei südosteuropäische Schrott- und Sperrmüllsammler in Gusterath kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten heraus, dass beide Kastenfahrzeuge in einem katastrophalen technischen Zustand waren. Die Beamten brachten die Fahrzeuge zur nahegelegenen KÜS-Prüfstelle in Trier-Irsch und unterzogen sie dort einer technischen Prüfung.