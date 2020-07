Blaulicht : Häcksler brennt auf Feld in der Vulkaneifel

Häcksler brennt auf Feld in der Vulkaneifel

Beinhausen Eine landwirtschaftliche Maschine hat am Freitag in der Vulkaneifel gebrannt. Der Fahrer versuchte das Feuer noch selbst zu löschen – ohne Erfolg.

(red) Ein Häcksler hat am Freitag, 3. Juli, auf einem Feld bei Beinhausen (Verbandsgemeinde Kelberg) gebrannt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Gegen 13 Uhr fing die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine auf einem Feld bei Beinhausen Feuer. Der Fahrer versuchte, eigenständig das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, was jedoch misslang.