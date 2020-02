Aufruf : Hakenkreuz auf Bürgersteig in Hermeskeil geschmiert – Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Unbekannte haben am Freitag, 31. Januar, zwischen 6 und 11.30 Uhr in Hermeskeil den Bürgersteig an der Straße Zum Ringgraben/Ecke Rektor-Bach-Straße mit einem Hakenkreuz beschmiert.

