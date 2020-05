Hakenkreuz in Ruhebank eingeritzt

Daun Unbekannte haben in Daun ein Hakenkreuz in eine Ruhebank geritzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Polizeiangaben meldete eine Spaziergängerin am Freitag, dass sie am Vormittag auf einer Ruhebank außerhalb von Waldkönigen ein ins Holz eingeritztes Hakenkreuz gefunden hat. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, 06592/96260.