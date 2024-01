Fahndungserfolg bei Trier War in Kleidung versteckt: Zoll entdeckt halbe Tonne Marihuana

Zuvor hatte es verdeckte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main (Dienstsitz Kaiserslautern) gegeben. So konnte der aus Spanien kommende LKW am 10. Januar 2024 in den späten Abendstunden nach dem Grenzübertritt aus Luxemburg durch die Beamten angehalten und durchsucht.