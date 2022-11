Feuerwehr im Einsatz : Halle stürzt in Schweich-Issel ein (Fotos/Video)

Schweich-Issel In Schweich-Issel ist am Freitagmorgen eine Halle in einer Spedition eingestürzt. Was darüber bisher bekannt ist.

Von Andreas Sommer