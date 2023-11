Weitere Vorfälle in Hermeskeil Einbruch ins Hallenbad: Diebe verursachen Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe

Bislang unbekannte Täter haben sich Sonntagnacht Zutritt zum Hermeskeiler Hallenbad verschafft. Laut Polizei nahmen sie rund 4000 Euro mit. Auch ein dort aufgestellter Münzautomat sei aufgebrochen worden. Die Täter hätten einen Trennschneider benutzt, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums. Es sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wo genau diese Schäden verursacht wurden und wie die Einbrecher in das Hallenbad gelangt sind, diese Nachfrage beantwortete die Polizei am Montag zunächst nicht.