Von Außenspiegel erwischt 9-jähriges Mädchen in der Eifel angefahren

Zu einem Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Hallschlag in der Eifel. Eine 9-Jährige geriet aus Versehen von Gehweg auf die Straße und wurde vom Außenspiegel eines Autos erfasst, meldet die Polizei. Das Mädchen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen war laut Polizei mit der dort erlaubten Geschwindigkeit unterwegs.