Polizei : Bremse gelöst: Wohnwagen rollt auf die Straße

Konz Unbekannte haben sich in Konz-Niedermennig an einem Wohnwagen zu schaffen gemacht.

An einem Wohnwagen, der auf einem Privatgrundstück in der Wendelinstraße in Niedermennig abgestellt war, wurde bereits am Mittwoch, 2. September, zwischen 12.30 und 22 Uhr die Handbremse der Anhängerkupplung gelöst. Der Wohnwagen rollte anschließend über einen Gehweg in den öffentlichen Straßenverkehr und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Das meldet die Polizei am Montag.