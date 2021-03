Täter erbeuten Geld und EC-Karten : Handtasche aus Auto in Stadtkyll gestohlen

Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll Aus einem während einer Beerdigung am Friedhof Stadtkyll in der Kronenburger Straße abgestellten VW Golf ist am Donnerstag, 4. März, eine Handtasche gestohlen worden. Die Täter schlugen zwischen 14.15 und 14.55 Uhr die linke hintere Seitenscheibe und nahmen die Handtasche mit.

Darin befanden sich neben Bargeld auch eine EC-Karte und diverse amtliche Dokumente.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen.