Verkehrskontrolle : Monocam im Einsatz an der A602: So oft wurden Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt

Monocam im Einsatz an der A602: So oft wurden Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt

A602/Kenn Wer mit dem Smartphone am Steuer unterwegs ist, könnte von dieser Kamera vielleicht ertappt werden: Vier Stunden war die neue Monocam auf der A602 bei Kenn im Einsatz. So lief der erste Einsatz.

In diesem Zeitraum erfasste das System sechs Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer nach §23 Abs 1a StVO. Die verantwortlichen Fahrerinnen und Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro in Verbindung mit einem Punkt in der Verkehrsünderdatei.