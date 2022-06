Verkehrskontrolle : Handy-Blitzer auf der A602 bei Kenn: Das ist die Bilanz des ersten Einsatzes der Monocam

A602/Kenn Vier Stunden war die neue Monocam auf der A602 bei Kenn im Einsatz. Sie sollte Autofahrer feststellen, die am Steuer ihr Smartphone benutzen. So lief der erste Einsatz.

Die Monocam wurde am gestrigen Mittwoch, 1. Juni, zum ersten Mal eingesetzt (wir berichteten) - vier Stunden lang auf der A602 bei Kenn. In diesem Zeitraum erfasste das System sechs Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer nach §23 Abs 1a StVO.