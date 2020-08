Diebstahl : Handy vom Rad gestohlen

Daun Ein Handy ist am Freitag gegen 18 Uhr in der Dauner Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des Netto-Marktes gestohlen worden. Nach Polizeiangaben griff sich ein noch unbekannter Täter ein Smartphone, das ein Radfahrer draußen an seiner Radhalterung vergessen hatte.