Große Mengen an Geröll Lebensgefahr nach Hangrutsch bei Mehring: Wehrleiter warnt Fußgänger (Fotos)

Nun gab es am Wochenende einen Hangrutsch zwischen dem Triolago in Riol und Mehring. An einer Steillage haben sich große Mengen an Geröll und Schiefer in Bewegung gesetzt. Der Berg liegt direkt an einer Verbindungsstraße, welche hauptsächlich von Spaziergängern und Fahrradfahrern genutzt wird.