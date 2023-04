Mindestens 150.000 Euro Schaden Hangrutsch in Kasel - Erdmassen stürzen auf Wohnhaus (Fotos)

In der Region gibt es immer wieder Probleme bei Starkregen. Hangrutsche gab es zuletzt im Trierer Stadtgebiet von Markusberg und Zewen, aber auch in Aach und an der Wiltinger Kupp. Im Ruwertal gibt es ebenfalls immer wieder Probleme, weil die die ungefestigten Berghänge herabstürzende Wassermassen in den Ortschaften von Trier-Ruwer bis Waldrach die Keller volllaufen lassen und die Erdbewegungen führen. In der Verbandsgemeinde Ruwer sind deshalb seit 2020 in den 18 Ortsgemeinden örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte für rund 228.000 Euro erstellt worden, ein Projekt, das das Land zu 90 Prozent fördert. Allerdings gibt es solche Konzepte laut der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord erst in einem Viertel der Kommunen in der Region Trier.