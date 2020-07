Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : Reiterhof brennt in Newel – Großeinsatz für die Feuerwehren (Fotos)

Foto: Florian Blaes

Newel Auf dem Hanserhof in Newel hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Unter anderem mussten Pferde in Sicherheit gebracht werden.