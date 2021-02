Blaulicht : „Harte, verkaufsfertig verpackte Drogen“ dabei: Autofahrer in Kenn angehalten

„Harte, verkaufsfertig verpackte Drogen“ dabei: Autofahrer in Kenn angehalten

Weil er nicht nur Drogen dabei hatte, sondern auch unter dem Einfluss eben solcher stand, ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, den sie in Kenn angehalten haben.

Bereits am Freitag, 12. Februar, wurde am frühen Nachmittag in Kenn ein Autofahrer einer allgemeinen polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Das teilt die Polizei mit.