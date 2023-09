Feuerwehren im Einsatz Harvester steht in Flammen

Zu einer brennenden Forstarbeitsmaschine musste am Donnerstagmittag gegen 15.50 Uhr die Feuerwehr in ein Waldstück zwischen Oberweis und Bettingen ausrücken. Die Rauchwolke war so stark das man sie sogar aus Richtung Bitburg sehen konnte. Als die ersten Wehren an der Einsatzstelle ankamen, stand der Harvester schon vollständig in Flammen. Die Wehren bekämpften den Brand und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf den Wald. Mit Schaum wurde die forstwirtschaftlichen Erntemaschine abgelöscht. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an der Maschine. Es entstand ein Höherer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK sowie die Feuerwehren aus Bettingen, Wettlingen, Halsdorf, Oberweis, Brecht, Baustert, Brimingen, Hütterscheid und Bitburg.