Schwerer Unfall : Auto kracht auf der A1 in Leitplanke - Fahrer verletzt

Hasborn Auf der A1 ist es am Mittwochmorgen zu einem heftigen Unfall gekommen. Dabei krachte ein Auto in die Leitplanke. Der Fahrer wurde verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr auf der A 1 von Hasborn in Richtung Manderscheid gekommen. Nach Informationen der Feuerwehr kam ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig befreien und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der Notarzt versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus.