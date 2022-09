Polizei sucht Zeugen : Nackter Mann auf Parkplatz A 60?

Gindorf Ein Mann hat sich unbekleidet auf einem Autobahnparkplatz in der Eifel im Licht seines Scheinwerfers gedreht. So sagt es zumindest ein Zeuge, denn der Mann sieht es anders.

(red) Der Polizei Bitburg wurde am Donnerstag, 0.41 Uhr, ein Mann gemeldet, der nackt vor einem Auto auf dem Parkplatz Gindorf der A 60, Fahrtrichtung Prüm, stand. Er soll sich um seine eigene Achse gedreht haben. So sagt es zumindest der Zeuge, der die Polizei informierte. Der Mann wurde schließlich auf dem Parkplatz Nimstal Ost bekleidet in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen. Der 58-jährige streitet die Handlung ab.