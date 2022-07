Zeugen gesucht : Rucksack mit wertvollem Inhalt: 65-jähriger Reisender am Hauptbahnhof Trier ausgeraubt

Trier Ein 65-jähriger Mann ist am Montagabend am Hauptbahnhof in Trier ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte er einen Rucksack mit wertvollem Inhalt dabei. Die beiden Täter sind auf der Flucht.

In den Abendstunden des Montag, 18. Juli, ist es laut Polizei am Hauptbahnhof in Trier zu einem Raubdelikt gekommen. Hierbei wurde dem 65-jährigen Geschädigten ein Rucksack mit Ausweisdokumenten, Kreditkarten und mehreren tausend Euro Bargeld, teilweise Devisen, nach Gewaltanwendung durch zwei jüngere Männer entwendet. Der Geschädigte führte auffallend viele Gepäckstücke mit sich.