Bundespolizei im Einsatz Sprengstoffspürhund angefordert: Verdächtiger Koffer legt Hauptbahnhof Trier lahm

Gegen 15.30 Uhr kam der RE aus Koblenz an, der sich am Trierer Hauptbahnhof teilt. Die vorderen Abteile fahren weiter nach Saarbrücken, die hinteren in Richtung Luxemburg. Vor ein paar Wochen habe es einen ähnlichen Fall am Trierer Hauptbahnhof gegeben, bei dem zum Glück ebenfalls alles glimpflich ausgegangen sei, sagt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion.