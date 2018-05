In der Gartenstraße in Lauperath-Scheidchen kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Hausecke von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich ein Lastwagen, beschädigt. Der Fahrer fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei in Prüm sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, Telefon 06551/942-0.