Brand : Großes Aufgebot an Einsatzkräften bei Wohnhausbrand in Lampaden (Video, Fotos)

Großes Aufgebot an Einsatzkräften bei Wohnhausbrand in Lampaden (Video, Fotos)

Lampaden Riesige Rauchwolken im Hochwald: In Lampaden hat ein Wohnhaus im Mühlenweg in Flammen gestanden. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort und versuchten, das Feuer zu löschen.

Bei dem in Flammen stehenden Gebäude hat es sich um ein bewohntes Haus in Lampaden gehandelt. Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten können sich über mehrere Stunden hinziehen.

Der Alarm ging um 11.10 Uhr bei der Feuerwehr ein. Dann machten sich zahlreiche Wehren auf den Weg in das Hochwalddorf. Vor Ort kämpften Einsatzkräfte der Feuerwehren Lampaden, Saarburg, Zerf, Kell am See, Heddert, Pluwig-Gusterath und Pellingen im Mühlenweg gegen die Flammen. Auch Rettungswagen waren vor Ort.