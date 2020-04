Feuer in Lissendorf : Haus brennt: 76-Jähriger leicht verletzt

Lissendorf (red) Ein Wohnhaus in der Lissendorfer Kirchstraße ist am Mittwochabend so weit abgebrannt, dass es unbewohnbar ist. Der 76-jährige Eigentümer wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt.

Laut Polizei entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Dir Ursache ist noch unklar.