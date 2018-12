später lesen Verdacht auf Rauchgasvergiftung Hausbrand in Saarburg: Bewohner ins Krankenhaus gebracht FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarburg-Niederleuken hat am frühen Samstagmorgen einen Schaden von 200.000 Euro verursacht. Sechs Bewohner wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Von Florian Blaes